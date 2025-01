PROVINCIA E APAF CASARGO, NUOVO CORSO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Data pubblicazione 24 Gennaio 2025

LECCO – La sala 1° maggio di corso Matteotti, che la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha definito “cuore pulsante del centro per l’impiego”, ha ospitato in mattinata la presentazione del nuovo corso formativo per la pubblica amministrazione organizzato dalla Provincia.

Gli enti locali, non potendo attuare un periodo di affiancamento per i propri dipendenti, hanno necessità di formare al meglio i candidati che prenderanno il loro posto: in aggiunta, si stima che entro il 2032 un milione di dipendenti pubblici andranno in pensione.

Da qui la necessità di creare un corso specifico di 40 ore, che è stato presentato dalla presidente Hofmann, dal consigliere delegato alla formazione professionale Antonio Pasquini e dai rappresentanti di Apaf – Agenzia Provinciale per le Attività Formative, organizzatori del corso, Francesco Maria Silverij e Alan Vaninetti.

“La Provincia – ha spiegato Hofmann – si pone come casa dei comuni a supporto dei concorsi per reperire personale. Più volte abbiamo commentato quanto sia difficile trovarlo oggi, poiché le persone che vogliono intraprendere questa carriera necessitano di formazione specifica e preparazione sul campo. Inoltre, molti di coloro che si iscrivono ai concorsi spesso non si presentano o non li passano.

Seguendo le direttive ministeriali, che puntano molto all’attrattività della pubblica amministrazione, abbiamo pensato ad un corso di 40 ore per inserirsi nel settore. Sfruttando la nostra sinergia con Apaf, abbiamo affidato l’incarico alla società Omnia Vis”.

“La percezione del dipendente pubblico è cambiata – specifica la presidente -, non è più quella dei film, sta diventando sempre più un lavoro che necessita di preparazione e formazione a livello amministrativo.

Ringrazio le direzioni che hanno accolto la sollecitazione della politica, come amministratori viviamo con mano la difficoltà di reperire personale formato: questo corso vuole essere un ulteriore passo a supporto di cittadini e comuni”.

A confermare le parole di Hofmann è stato il consigliere Pasquini: “Questo corso non è un’esperienza non nuova per la Provincia, che organizza concorsi anche per altre pubbliche amministrazioni: nel 2024 ci sono giunte 1022 domande per 56 posti a concorso per i comuni, a supporto per gli enti che non hanno i mezzi per organizzarli.

Seguendo le direttive del Pnrr, la pubblica amministrazione deve puntare sul capitale umano, unito all’innovazione tecnologica: il corso progettato insieme ad Apaf prevede due moduli da 50 persone l’uno e si terrà online al costo di 50 euro. Tratterà materie come diritto costituzionale e amministrativo, semplificazione amministrativa e garantirà la possibilità di effettuare prove”.

“Il capitale umano del territorio – dichiara – non deve disperdersi, chi cerca lavoro o vuole queste posizioni valuti anche questa possibilità, che è aperta anche ai comuni non convenzionati”.

Pasquini annuncia che è in valutazione “la possibilità di fare un job day della pubblica amministrazione, in cui le amministrazioni pubbliche si presentano e si fanno conoscere.

Il nostro obiettivo è quello di smontare il pregiudizio per cui nella pubblica amministrazione lavorino solo persone in cerca del posto fisso, mentre invece ci sono molte persone motivate e capaci; siamo incontro a un turnover, con un grande cambiamento digitale, per cui è utile per tutti attrarre le migliori risorse del nostro territorio”.

Sono successivamente intervenuti i due rappresentanti di Apaf, il direttore Francesco Maria Silverij e il responsabile Alan Vaninetti: “Apprezziamo la volontà politica di riqualificare i dipendenti della pubblica amministrazione per uscire dai pregiudizi che la circondano; il corso rispecchia appieno le esigenze delle utenze e del territorio, auspichiamo il maggior successo possibile”, ha spiegato Silverij.

Vaninetti si è concentrato sugli aspetti più tecnici del corso: “Tratterà tematiche base per poter affrontare il concorso, con materie trasversali; il corso online è rivolto non solo ai disoccupati, ma anche a chi cerca una carriera differente. È previsto un incontro iniziale di presentazione, seguito da 40 ore di formazione in modalità asincrona, con lezioni videoregistrate, e da un incontro finale sincrono per tutti i corsisti con il docente, Simone Chiarelli.

Sarà presente anche un gruppo Telegram per aggiornamenti e informazioni, e il costo di 50 euro è garantito grazie al sostegno della Provincia”.

A concludere la presentazione il docente del corso, Simone Chiarelli: “Il corso permette di non affidarsi solamente a libri teorici complessi e senza una guida, ma include anche aspetti pratici, come la redazione degli atti e gli aspetti amministrativi. La prima fase spiega come usare al meglio il materiale formativo, mentre il percorso si concluderà con una parte di verifica e orientamento.

Le lezioni sono fruibili anche più volte, e le 40 ore di corso forniscono una forte base per proseguire il percorso. Gli studenti saranno affiancati attraverso un gruppo online dal docente, per garantire la piena operatività in trasparenza”.

A questo link è possibile effettuare l’iscrizione al corso.

Michele Carenini