IL ‘TREKKING’ DELL’AUTO FINISCE MALE, I POMPIERI LA RIMETTONO IN STRADA

Data pubblicazione 26 Gennaio 2025

CASARGO – Qualcosa è andato storto. L’auto era su una strada carraia appena largo per lasciarla passare, ma forse neppure troppo. Il calcolo e l’occhio di chi si trovava alla guida ha fallito ed ecco che il quasi irreparabile è accaduto: le due ruote a destra sono finite fuori, il veicolo si è adagiato e per fortuna non è finito di sotto.

In ogni caso da lì non poteva più venire fuori. A salvare la situazione, nel territorio del Comune di Casargo, sono dovuti arrivare i Vigili del Fuoco, due squadre del distaccamento volontario di Bellano con altrettanti mezzi, uno di soccorso e un fuoristrada. Non una cosina semplice da portare a termine, l’intervento, infatti, è durato circa due ore. Per fortuna non si registrano feriti.

RedCro