OMICIDIO DI AMBRA, GLI AMICI DELLA GIOVANE CONTINUANO A SPERARE

Data pubblicazione 27 Gennaio 2025

PASTURO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera da parte di un gruppo di amici di Ambra De Dionigi, la 29enne di Pasturo investita e lasciata morire ai bordi della Ss 36 a Nibionno.

Il colpevole di questo omicidio tradale non è ancora stato individuato, nonostante i progressi nelle indagini; a dominare nei cuori degli amici di Bry, però, è la speranza: sentimento che non si spegne, confidando nella giusta condanna e finalmente nella pace.

Questa mattina, in un vostro articolo di VN condiviso da Cinzia, mamma di Bry, relativa alla figlia, una sola parola che ci ha toccato molto… scritta con semplicità. SPERIAMO. Simbolo di uno stato d’animo a pezzi ma gentile, cui l’unico piccolo sollievo può derivare dalla notizia della cattura e giusta condanna del colpevole.

Come si può definire umano un individuo che, da quanto affermato dalle autorità, di sicuro si è accorto del fatto senza prestare soccorso anche solo con una telefonata, e lasciare che una vita si sia spenta in un angolo polveroso di una carreggiata stradale. Non possiamo permettere che un assassino giri ancora indisturbato alla guida di un mezzo tra i passanti e magari anche nostri figli magari quando attraversano le strisce pedonali.

Chiediamo anche a questa testata VN di promuovere un eventuale comitato di amici di Bry per poter allargare le notizie anche a TV e testate nazionali, in quanto tutto non passi nel dimenticatoio e la dolcissima frase “speriamo…” abbia una giusta conclusione.

Gli amici di Bry