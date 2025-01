CALCIO, CORTENOVA: CACCIA AI 3 PUNTI CONTRO UNA ROVINATA IN CRISI

Data pubblicazione 28 Gennaio 2025

CORTENOVA – Weekend senza gare per la prima squadra del Cortenova, che ha visto slittare a data da destinarsi l’ostica trasferta contro il Verderio a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco. Un’occasione per ricaricare le batterie e assistere da spettatori ai risultati degli altri match in programma: in zona playoff, da segnalare i passi falsi di Montevecchia e Oratorio Lomagna, mentre proseguono i momenti d’oro di Audace Osnago, che allunga in testa alla classifica, e Mandello.

Il calendario della prossima domenica prevede una partita sulla carta più semplice per la squadra valsassinese, che ospiterà a Cortenova la Rovinata. Terzultima in classifica e reduce da cinque sconfitte consecutive, la squadra lecchese sta attraversando uno dei momenti di maggior difficoltà dell’anno. Un motivo in più che deve alzare la soglia d’attenzione alla squadra di Tantardini, quasi obbligata a portare a casa i tre punti per poter sperare di raggiungere le formazioni che la precedono.

All’andata i gialloblu si imposero 2-1 al Bione, con tutte le emozioni concentrate nel quarto d’ora finale dopo un pessimo primo tempo. In gol andarono capitan Pirillo e Galli.

Squadre in campo alle 14:30 al centro sportivo Todeschini di Bindo. A seguire, consueta cronaca su VN.

RedSpo