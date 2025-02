UNA VALLE SENZA CORRENTE: BLACK OUT DELL’ENEL MANDA KO TELEFONI E TV. TUTTO RISOLTO DOPO LE 13

Data pubblicazione 2 Febbraio 2025

VALSASSINA – Seri problemi di erogazione della corrente elettrica oggi tra il Centro Valsassina e l’Altopiano: informazioni raccolte dalla nostra redazione riportano quanto accaduto, all’origine dei forti disagi registrati fino al primo pomeriggio di oggi, domenica: questa notte attorno alle tre è saltata la corrente alla funivia Barzio-Piani di Bobbio e allo Zucco dell’Angelone (dove sono installati i diversi ripetitori della TV, telefonia e internet), con conseguente KO dei canali televisivi, di Eolo e di parte della telefonia mobile – funzionava solo TIM.

Intorno alle 8:30 è stata ripristinata l’elettricità necessaria alla cabinovia (in una giornata in cui gli impianti sono stati presi d’assalto da migliaia di turisti), ma non quella per i ripetitori. In questo caso, dopo un’intera mattinata di forti disservizi, il problema è rientrato intorno alle 13.15. Da Bobbio la cronaca: “Nonostante fino alle 8.30 sia mancata la corrente – dichiarano all’ITB -, non abbiamo avuto disservizi sulla funivia. Ci sono stati problemi con la connessione internet che ha rallentato i pagamenti e i servizi accessori, tutto risolto dalle 11″.

RedVN