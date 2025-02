TUTTO ESAURITO AI PIANI DI BOBBIO, CODE VERSO LA VALLE

Data pubblicazione 2 Febbraio 2025

PIANI DI BOBBIO – Dopo il risveglio amaro a causa delle “spaccate” della scorsa notte, gli esercenti dei Piani di Bobbio possono sorridere: la domenica di sole in questo 2 febbraio, dopo i giorni di maltempo, sta infatti portando molti turisti e appassionati in valle, ma soprattutto nel comprensorio barziese, che registra il tutto esaurito.

La nota dolente è quindi il traffico delle belle giornate, che sta rallentando la viabilità della valle: lettori in viaggio riferiscono che, per arrivare a Ballabio da Lecco, non ci si mette meno di un’ora a causa dell’intenso afflusso di veicoli.