I CONSIGLI DI LARIO RETI HOLDING PER PROTEGGERE I CONTATORI DAL GELO

Data pubblicazione 28 Gennaio 2025

LECCO – A causa dell’abbassamento delle temperature tipico della stagione invernale, Lario Reti Holding invita tutti gli utenti ad adottare sin da subito misure idonee per la protezione dei contatori dell’acqua dal gelo, evitando così il pericolo di rotture o interruzioni dell’erogazione dell’acqua. In particolare, I contatori a più alto rischio di rottura per il gelo sono quelli esterni all’immobile, in locali esposti alla temperatura esterna o in case utilizzate raramente.