FUNERALI DI RITA LUSENTI, COMMOZIONE A INTROBIO: “QUI PER LA SUA CARITÀ”

INTROBIO – “Una cosa improvvisa, una cosa che nessuno si aspettava; è quella mezzanotte che capiterà a tutti ed è capitata a lei senza preavviso… La mezzanotte che nel cuore della notte e nel buio da cui proviene una voce, quella voce che dice seguimi. Con cui anche lei ha interpretato tutta la sua vita”.

Queste le parole del parroco del Centro Valsassina don William Abbruzzese (foto sopra) in occasione dell’estremo saluto tributato alla ex maestra settantenne Rita Lusenti – nell’immagine qui a destra – scomparsa nei giorni scorsi per i postumi di un incidente avvenuto a bordo di un pullman, mentre con il coro femminile Vandelia si recava a un concerto a Malcesine (VR), nella zona settentrionale del Lago di Garda.

Esequie alle quali hanno partecipato moltissime persone, segno del rispetto e della notorietà di questa donna che molto si era prodigata in vita a favore degli altri. Hanno preso la parola per ricordarla i rappresentanti di varie associazioni di cui aveva fatto parte.

Lusenti era stata anche assessora comunale nel mandato da sindaco di Fernando Rupani (2009-2014).

“È per la sua carità che siamo qui oggi – ha aggiunto il sacerdote nella cerimonia funebre a Introbio -, è per la sua capacità di spendersi di continuo. Il canto è il veicolo della nostra gioia. Era una donna con un impegno costante, che rimane negli occhi e nel cuore di molti. Noi non stiamo santificando nessuno, ma in questa donna riconosciamo un bene”.

