ECCO “A PÈ & IN BICI”: A PREMANA TRE GARE FRA CORSA E MTB

PREMANA – L’ Associazione Sportiva Premana rinnova anche per il 2025 il tradizionale circuito “A pè & in bici”, una manifestazione sportiva serale che propone tre gare in doppia formula: podistica e mountain bike. L’evento, che nelle passate edizioni ha raccolto circa un centinaio di partecipanti complessivi, si conferma un appuntamento atteso dagli appassionati di sport all’aria aperta.

Il circuito prenderà il via mercoledì 11 giugno con la gara Giabbio-Arial. I concorrenti podisti affronteranno un percorso di 3,6 chilometri con un dislivello positivo di 580 metri, mentre gli amanti della mountain bike percorreranno un tracciato dedicato di 5,3 chilometri con lo stesso dislivello.

La seconda tappa è in programma mercoledì 25 giugno con la Giabbio-Vegessa, che vedrà podisti e biker partire dalla località Giabbio per raggiungere il ristoro di Peter a Vegessa, mantenendo identico il percorso per entrambe le categorie.

Il circuito si concluderà mercoledì 9 luglio con la Premana-Premaniga. Anche in questa occasione, le due gare partiranno da via Martiri di Cefalonia, con un dislivello positivo di 350 metri. La prova ciclistica si svilupperà su una strada sterrata di 4,5 chilometri, mentre i podisti percorreranno un sentiero di 2,5 chilometri.