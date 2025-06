SHOPPING DI QUALITÀ, AL PREZZO GIUSTO: ECCO COME FARE

Se amate lo shopping ma le vostre finanze vi mettono a freno, c’è una buona notizia: non bisogna per forza svuotare il salvadanaio dei risparmi per trovare qualità a buon mercato. Il web è il posto giusto da dove cominciare, perché è il mezzo più rapido per sondare il terreno, valutare i prezzi e, magari, approfittare di interessanti promozioni e coupon, come quelli che è possibile trovare nella pagina dedicata ad Amazon sconto risparmio su siti specializzati nella raccolta di codici e offerte.

Vista la grande varietà di proposte presenti online, e grazie anche all’immediatezza della navigazione web, trovare i prezzi giusti dei vostri prodotti preferiti è davvero facile. Ma per risparmiare davvero, occorre mettere in pratica alcuni pratici consigli.

I programmi fedeltà: perché vale la pena (o meno) partecipare

I programmi fedeltà sono diventati una presenza fissa nelle strategie di marketing di marchi e negozi, sia fisici che digitali. L’idea è semplice: più acquisti, più vieni premiato. Ma al di là delle promesse pubblicitarie, conviene davvero aderire? Dipende da una serie di fattori.

Nella quasi totalità dei casi si guadagnano punti per ogni euro speso, da convertire in sconti futuri, buoni acquisto o regali esclusivi. Ci sono programmi, poi, che funzionano a “livelli” o “status”, con vantaggi crescenti man mano che si raggiungono determinati traguardi di spesa.

È chiaro che questi percorsi sono progettati per i consumatori, ma non sono “pensati” per loro. L’obiettivo delle aziende, infatti, è quello di creare un database di dati e consumi per ottimizzare le strategie di business e di marketing, una sorta di “Do Ut Des”, dove la moneta di scambio è la profilazione di dati.

Il consiglio è di valutare se si tratta di un brand frequentato abitualmente, se i premi sono effettivamente utili e se l’adesione è gratuita e senza vincoli. Se questi requisiti sono soddisfatti, il programma fedeltà può diventare un alleato prezioso per risparmiare.

Coupon e codici sconto: tutto quello che devi sapere

I coupon e i codici sconto sono uno dei modi più semplici e intelligenti per abbattere il prezzo finale di un acquisto, ma anche uno dei più sottovalutati. Molti utenti li ignorano, pensando che siano complicati da usare o riservati a occasioni speciali. In realtà, esistono ogni giorno decine di codici validi per tantissimi siti web, inclusi quelli più popolari.

Questi possono essere di vario tipo: sconto percentuale (es. -20%), fisso (es. -10€), spedizione gratuita, oppure promozioni tipo “prendi 3, paghi 2”. Alcuni si applicano automaticamente, ma nella maggior parte dei casi vanno copiati e incollati in un campo specifico al momento del checkout.

Dove trovarli? Su siti aggregatori affidabili, ma anche nelle newsletter ufficiali dei brand, sui social media o persino all’interno dei pacchi ricevuti da precedenti acquisti.

È fondamentale tenere sempre d’occhio la validità temporale del codice: molti coupon sono limitati a pochi giorni, ad alcuni prodotti o a determinate fasce di prezzo. Occorre anche ricordare che, spesso e volentieri, i codici sono personalizzati, quindi funzionano solo per determinati utenti o nuovi clienti, compleanni, iscrizioni o prime esperienze di acquisto.

Grandi occasioni di sconto: saldi di stagione e altre

Saper aspettare il momento giusto è il miglior modo per acquistare bene e spendere poco.

I saldi di stagione, estivi e invernali, sono il classico esempio: momenti regolamentati in cui i negozi devono svuotare i magazzini e propongono sconti reali anche su prodotti di fascia alta. Sono ideali per fare scorta di abbigliamento, accessori, scarpe, ma anche piccoli elettrodomestici, casalinghi e decorazioni per la casa.

Negli ultimi anni, il calendario dello shopping si è popolato di eventi extra: Black Friday e il Cyber Monday a novembre, per esempio, rappresentano due delle giornate con più sconti dell’anno, soprattutto online. Ci sono poi il Prime Day di Amazon, spesso diviso in due giornate a luglio, i Mid-Season Sale, il Back to School, le offerte di fine anno e persino giornate “tematiche” come il Single’s Day (11 novembre) di origine cinese, ormai popolare anche in Europa.