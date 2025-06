LETTERA/GRAZIE AL COMANDANTE MAGGIO E AI SANITARI PER IL SOCCORSO

Buongiorno direttore,

Sono Eugenio Pasta (ogni tanto disturbo con foto tipo gli arcobaleni sui palazzoni di Moggio o varie lamentele relative al Parco Valentino).

Questa volta Le scrivo per tutt’altro motivo.

Ieri, martedì 17 giugno, durante una delle mie solite passeggiate in Valsassina, sono incappato in una caduta sul sentiero nella Valle Dei Mulini. Preferisco tralasciare i dettagli.

Vorrei però ringraziare:

1 – Il Vice Commissario Polizia Locale Marco Maggio e la collega, che passando in località colle Balisio nel parcheggio della sede della Croce Rossa Valsassina mi ha notato seduto nella mia auto dolorante, si è fermato cominciando subito le prime medicazioni in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che poi mi ha trasportato al PS dell’ospedale Manzoni di Lecco, dandomi oltretutto il suo numero di telefono in caso avessi bisogno per recupero auto o altro;

2 – Il personale di Areu di cui ho solo un dato N° Interno LC174 della relazione di soccorso, che con la loro professionalità e soprattutto gentilezza mi hanno immobilizzato e trasportato al PS (anche se io ero molto agitato);

3 – Il personale tutto del PS dell’ospedale Manzoni di Lecco, dove purtroppo ho trascorso un po’ troppo tempo (accettato alle 12:26 e dimesso alle 01:32) dove ho trovato personale estremamente gentile, e in grado di gestire pazienti al triage che spesso sbarellavano per le lunghe attese. Ho trovato altresì i locali del PS (se non ho capito male appena rinnovato) in ottime condizioni e con apparecchiature incredibili (oltre ai punti di sutura mi hanno fatto lastre, tac esami e flebo).

In conclusione io sono uno che si lamenta spesso per tutto ciò che mi circonda, ma questa volta non posso assolutamente lamentarmi, e se proprio devo, mi devo lamentare per la stupida distrazione che mi ha portato a cadere.

Cordiali saluti e buon lavoro!

Eugenio Pasta