GLI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE ESTIVA 2025 AL CFPA DI CASARGO

CASARGO – Si apre ufficialmente la stagione estiva 2025 al Centro di formazione professionale alberghiero di Casargo, punto di riferimento per la formazione in ambito enogastronomico e turistico. Come da tradizione, il centro accoglierà numerosi gruppi giovanili, associazioni sportive, culturali e musicali. Un ricco calendario di presenze che conferma la vocazione del centro come luogo di accoglienza, apprendimento e scambio, immerso nella bellezza della Valsassina.

La stagione è stata inaugurata domenica 15 giugno con l’arrivo dei giovani atleti del Minibasket Civate/Robbiate, che soggiorneranno fino a sabato 21. A seguire, la struttura accoglierà una varietà di ospiti: dai ragazzi del Basket Erba e dell’RSD Crespi di Legnano (dal 22 al 28 giugno), ai giovani musicisti dell’ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome), presenti in diverse fasce d’età per tutta l’estate.

A luglio, il centro sarà animato da associazioni sportive come Palestra Vita (3–6 luglio), ASD Attivamente (7–11 luglio) e VM Sport Academy Evolution (5–7 settembre), insieme a realtà associative come Azione Cattolica (12–14 luglio) e CEM 2025, campo estivo musicale in programma dal 20 al 27 luglio.

Non mancheranno appuntamenti significativi come il “Giir di Mont“, evento sportivo tra i più attesi della Valsassina, previsto dal 25 al 27 luglio.

Il Centro sarà anche punto di riferimento per attività formative come il corso “Didattica della Fisica II” (4–6 settembre), che ribadisce il ruolo della struttura anche nell’ambito dell’educazione scientifica.

“Anche in estate, il CFPA continua a essere uno spazio di apprendimento, relazione e innovazione offrendo agli studenti un’opportunità unica per sperimentare le proprie competenze in contesti reali, valorizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e supportando lo staff nell’accoglienza, nella ristorazione e nella gestione logistica dei soggiorni. Questa pratica riflette una pedagogia attiva, centrata sull’esperienza e sulla responsabilizzazione”, commenta il direttore del Centro Alan Vaninetti.