TRUFFE SUI PASCOLI: ASSOLTI LA FAMIGLIA BORDA E LA COOP “IL FALCO”

BARZIO – A seguito delle vicende iniziate 10 anni fa legate ad una maxi truffa sui pascoli del “gruppo Borda” con la cooperativa il Falco per la quale erano state eseguite delle misure cautelari, oggi arriviamo alla chiusura del processo.

La cooperativa e tutti i Borda sono stati assolti sia dal reato di truffa aggravata che dal reato di corruzione; il 4 luglio è stata emessa la sentenza, con l’assoluzione di Fabio Borda con formula piena perché il fatto non sussiste dal reato di corruzione; Le contestazioni di questa indagine che venne denominata “Heidi” legate alle campagne 2013 e 2014 ricadevano su presunti mancati pascolamenti dei terreni e su presunti irregolari titoli di conduzione.

Il processo si è svolto in parte a Cuneo, dove nel 2019 tutti gli imputati erano stati assolti in quanto il fatto non sussiste, ed in parte a Civitavecchia; Nel primo filone sono arrivate le assoluzioni per tutti gli imputati in primavera 2023 e l’assoluzione della responsabilità della cooperativa nell’autunno 2024 perché il fatto non sussiste; con quest’ultima sentenza del 4 luglio, in cui era contestata una presunta corruzione a distanza di 10 anni, è emerso che il fatto non sussiste con richiesta di assoluzione anche da parte del PM.

