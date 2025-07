GIANOLA E ARTUSI DOMINANO IL CIRCUITO “A PÈ & IN BICI”

PREMANA – Mercoledì sera si è conclusa a Premana l’edizione 2025 del circuito “A pè e in bici”, manifestazione che unisce la passione per la corsa in montagna e la mountain bike, organizzata dalla locale associazione sportiva. L’evento, ormai appuntamento fisso per gli appassionati della Valsassina, ha visto la partecipazione di atleti di ogni età e livello, premiando non solo i vincitori di tappa ma anche i migliori delle classifiche generali nelle quattro categorie principali.

Sul percorso di 4,5 chilometri, caratterizzato da un dislivello positivo di 350 metri, la prova podistica maschile è stata dominata da Francesco Gianola (Premana), che ha tagliato il traguardo in 14’36”, distanziando di 45 secondi Paolo Gianola (Team Scarpa) e di 49 secondi Luca Lizzoli (Ca Lizzoli). Tra le donne, successo per Ilaria Artusi (Bracco Milano) in 19’33”, seguita da Alessia Bergamini (Cortenova) in 20’36” e Serena Mascheri (Cortenova) in 20’55”.

Nelle classifiche generali del circuito, i titoli sono andati a Paolo Gianola e Alessia Bergamini, a conferma di una stagione di grande regolarità.

La gara ciclistica ha visto imporsi Federico Bonseri (FireIce Livigno) con il tempo di 17’47”, davanti a Simone Tenderini (Premana) in 18’53” – che si è aggiudicato la classifica generale del circuito – e Antonio Vittori (Premana) in 19’05”. Nel settore femminile, unica donna al traguardo è stata Giuliana Gianola (Premana) in 31’37”, che si è così assicurata anche la vittoria finale del circuito.

Il successo della manifestazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la corsa in montagna e la mountain bike nella zona di Premana, già protagonista di eventi di rilievo nazionale e internazionale come il Giir di Mont. Atleti come Francesco Gianola, che si è recentemente distinto anche a livello internazionale nella categoria Under 18, confermano la vitalità del movimento locale e la qualità degli organizzatori.