PREMANA: 11.500€ PER DIGITALIZZARE IL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DEL ‘CORNO’

PREMANA – Biblioteche come presìdi civici, archivi come strumenti di memoria condivisa, nuovi spazi per la partecipazione culturale: con l’Avviso Unico Cultura 2025, Regione Lombardia finanzia quattro progetti in provincia di Lecco, per un investimento complessivo che unisce innovazione, inclusività e valorizzazione della storia locale.

In Valsassina, il Pirellone ha sostenuto l’intervento promosso dall’Associazione culturale Il Corno di Premana, che ottiene 11.500 euro per la digitalizzazione del patrimonio fotografico e l’allestimento di una nuova sala archivio. Prevista l’installazione di un totem multimediale per consultare in modo interattivo le immagini conservate, rendendo la memoria più accessibile e partecipata.

“Un archivio che si apre al pubblico – ha commentato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – è un atto di democrazia culturale. La storia non è mai solo un fatto del passato: è un codice vivo per leggere il presente. Questi interventi rafforzano l’identità dei territori e moltiplicano le occasioni per raccontarsi”.

M. C.