A PREMANA 600MILA EURO PER IL PALAZZETTO CON IL PROGETTO PREMACT

PREMANA – Grazie al progetto PremACT, promosso in collaborazione con FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), il Comune di Premana riceverà un contributo di quasi 600.000 euro destinato alla riqualificazione del palazzetto dello sport, una struttura centrale per la vita sportiva e sociale del paese.

L’annuncio della sindaca Elide Codega è arrivato in occasione della presentazione del Giir di Mont 2025, evento di punta per la corsa in montagna nazionale, che sarà anche la vetrina attraverso cui si concretizzeranno i benefici del progetto: il palazzetto, infatti, ospiterà segreteria gare, cerimonie ufficiali e momenti di aggregazione, diventando fulcro logistico dell’evento.

Il finanziamento prevede interventi significativi come efficientamento energetico, messa a norma degli impianti, miglioramento dell’accessibilità e recupero funzionale, con l’obiettivo di restituire a Premana un’infrastruttura moderna e sostenibile.

Il progetto PremACT nasce per sostenere i territori che ospitano eventi sportivi di rilievo, trasformando manifestazioni come il Giir di Mont in opportunità concrete di sviluppo locale, e Premana è stata selezionata come tappa pilota per la sua lunga tradizione e il forte impegno nel promuovere lo sport come motore di crescita e coesione sociale.

