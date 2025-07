VENERDÌ A BARZIO IL TORNEO DI BURRACO SOLIDALE

BARZIO – Gli amici del Burraco Tour di Lecco invitano tutti gli appassionati a partecipare al Torneo di Burraco che si terrà nel primo pomeriggio di venerdì 18 luglio, dalle 14, in Via Roma 44 a Barzio.

L’iniziativa del Centro Aggregazione Anziani, condivisa dalle comunità locali, ha lo scopo essenziale di favorire l’incontro e l’aggregazione di più persone, anche i turisti presenti in Valsassina.

Il torneo non ha carattere competitivo ma solidale, i promotori chiederanno un contributo volontario, è aperto a tutti, anche alle persone singole disponibili a giocare con una compagna/o.

È preferibile prenotare la propria partecipazione per garantire la migliore accoglienza ed ospitalità. Per prenotazioni contattare Chiara al 3312357605.