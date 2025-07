MARGNO: LUNEDÌ ALLE 10:30 I FUNERALI DI GIAMPIERO MANZONI

MARGNO – Dolore e sgomento in Alta Valle per la scomparsa prematura di Giampiero Manzoni, 54 anni, gestore del ristorante La Libellula al Pian delle Betulle e consigliere comunale, molto attivo nel sociale.

La famiglia ha ricordato con affetto “Giampy”: “Maestro di sci, geometra, volontario in Croce Rossa… ha raggiunto la vetta più alta.

Lo annunciano con immenso dolore il papà Pietro, la mamma Ida, le sorelle Cinzia, Monica e Debora, la compagna Michela, i cognati Marco, Rocco e Silvio, Massimo, i nipoti Annamaria, Martina, Paola, Matteo, Luca, Tommy, Chiara, Giulia e Isabella, gli amici unitamente ai parenti tutti.

La liturgia funebre sarà celebrata lunedì 14 luglio alle 10.30 (alle 10 il rosario) nella Parrocchiale di San Bartolomeo in Margno, indi il caro Giampy sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. Il rosario in suffragio sarà recitato sabato 12 e domenica 13 alle 20.30 presso l’abitazione di Via Volta 5.

Sentiti ringraziamenti vengono rivolti al Dottor Menga, al Maresciallo Taricco, a Sara e a tutti coloro che gli sono stati vicino negli anni. Si ringraziano tutti coloro che parteciperanno al lutto”.