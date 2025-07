PRIMALUNA – Ben 11 gol nella terza serata del 5º torneo estivo di calcio tra i Comuni della Valsassina, che si disputa come sempre sul campo dell’oratorio di Primaluna.

I due match della serata hanno appassionato a suon di reti i diversi spettatori presenti sugli spalti.

La prima partita ha visto in campo Introbio contro Barzio. Match terminato 4-1 per Introbio. Nel secondo match della serata, un altro poker: stavolta a favore di Premana che ha travolto Pasturo per 4-2.