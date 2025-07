LECCO – La Calcio Lecco 1912 annuncia il prolungamento del contratto di Jacopo Furlan fino al 30 giugno del 2027.

Il portiere classe 1993 è arrivato in bluceleste nell’estate del 2024 dal Catania, portando con sé un bagaglio di esperienze con oltre 150 presenze in Serie C, 11 in Serie B e anche una stagione in Serie A con l’Empoli…