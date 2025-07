LETTERA: “SULLA SP67 A PAGNONA SICUREZZA A RISCHIO E LAVORI FERMI”

Spettabile Valsassina News,

bè, se vogliamo parlare di sicurezza! Questa è la situazione a oggi sul tratto di Pagnona della SP 67.

C’era la speranza di qualche intervento, ma come si evince dal cartello i tempi di consegna sono trascorsi da mo’.

Non iniziati, aspettiamo la ditta appaltatrice, nella speranza che nessuno si appoggi ai parapetti. La consegna lavori era prevista per settembre 2024, 150 giorni per fare l’opera. Considerato che hanno posato le reti paramasso (grande intervento), potevano avere già iniziato.

Un lettore preoccupato