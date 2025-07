PIANI DI ARTAVAGGIO: UN SUCCESSO “PROFUMI DI CEDRO E SAPORI D’ALPEGGIO”

PIANI DI ARTAVAGGIO – Successo per la seconda edizione di “Profumi di cedro e sapori d’alpeggio” ai Piani di Artavaggio. Un mix di arte, natura e tradizione ha incantato visitatori e appassionati accorsi domenica 20 luglio. Un evento organizzato con passione e impegno dall’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio.

In una cornice paesaggistica mozzafiato, sette artisti scultori del legno si sono messi all’opera per tutta la giornata, trasformando tronchi di cedro in vere e proprie opere d’arte. Le sculture realizzate – tra cui una marmotta, una volpe, una panchina con scoiattolo, una lepre e un orso – andranno ad arricchire “Il sentiero della marmotta” e altri angoli caratteristici di Artavaggio, contribuendo a rendere ancora più magico questo territorio.

A fare da cornice all’arte, una gustosa degustazione di formaggi e salumi tipici d’alpeggio offerti dalla Società Agricola Locatelli Guglielmo, accompagnati dall’immancabile polenta taragna, piatto simbolo della tradizione valsassinese. Sapori autentici che hanno saputo evocare un’atmosfera genuina e conviviale, tanto cara agli amanti della montagna.

L’evento ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico, a conferma di una crescita significativa rispetto alla prima edizione. Un successo reso possibile grazie all’instancabile lavoro dei volontari dell’associazione, che con dedizione portano avanti la missione di valorizzare, promuovere e tutelare i Piani di Artavaggio.