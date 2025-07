LA LETTERA: “MOGGIO, TANTA POTENZIALITÀ SENZA ESSERE SFRUTTATA”

Alla Redazione di Valsassinanews.

Sono una turista e affezionata frequentatrice dell’altopiano valsassinese da oltre trent’anni.

In particolare, ho sempre amato Moggio, paese che porto nel cuore per la sua posizione, la tranquillità e la bellezza della natura che lo circonda.

Scrivo con dispiacere, però, per segnalare lo stato di crescente abbandono e incuria in cui versa ormai da tempo questo paese.

Il palazzetto dello sport del centro sportivo, ad esempio, è transennato da parecchio — da uno o forse due anni — e non si intravedono segnali di un possibile recupero. Anche l’edificio del Comune è oggetto di lavori che appaiono sospesi o abbandonati.

Particolarmente sconfortante è poi lo stato della funivia per i Piani di Artavaggio: sia la stazione a valle che quella a monte sono visibilmente puntellate, fatiscenti, e danno un’immagine di totale decadenza. È davvero un peccato che una località con tali potenzialità turistiche non venga in alcun modo valorizzata o rilanciata.

A peggiorare il quadro, durante i weekend si assiste a un vero e proprio degrado ambientale lungo l’area picnic del torrente di Moggio: senza la presenza di un bagno pubblico o di controlli, si trovano escrementi, rifiuti e sporcizia ovunque, una situazione che peggiora di anno in anno.

Mi rattrista vedere un luogo a cui sono affezionato ridursi così, nell’indifferenza generale.

Moggio e l’altopiano meriterebbero investimenti, cura e attenzione — per i residenti, per i turisti, e per il futuro del territorio.

Spero che questa mia possa contribuire a sollevare un minimo di attenzione su questi problemi.

Cordialmente,

Paola

Turista e frequentatrice della Valsassina da oltre 30 anni