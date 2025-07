NASCE IL “GRUPPO CINOFILI MOGGIO VALSASSINA”

MOGGIO – Nasce a Moggio, su iniziativa di un gruppo di appassionati proprietari di cani, il “Gruppo Cinofili Moggio Valsassina“. Questo dall’esigenza di creare un punto di aggregazione e socializzazione tra persone, residenti e ospiti, e amici a quattro zampe.

In questi giorni arrivano nei paesi della Valsassina tante persone con i loro cani in fuga dal caldo eccessivo e in cerca degli spazi e del fresco che la montagna può offrire.

L’obbiettivo del Gruppo Cinofili è ambizioso: promuovere la socializzazione, la culture e l’educazione degli appassionati e proprietari di cani, e per gli amici a quattro zampe, ma anche il legame e il rispetto del territorio, il contatto con le Istituzioni locali ed Enti, non limitandosi al singolo Comune, ma dando l’opportunità e il supporto a iniziative di questo genere in altri luoghi.

Con questo scopo sta nascendo una sito web, www.gruppocinofili.it per trattare temi comuni. Si sta anche lavorando alla presenza sui social per utilizzare al meglio i canali digitali di comunicazione.

Pilastro di questa iniziativa è la passione e l’impegno diretto, escluse finalità commerciali o di lucro; gradito sarà l’aiuto di sponsor che vorranno supportare le attività.