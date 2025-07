PREMANA: QUESTA SERA IL CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

PREMANA – Convocato per oggi, lunedì 21 luglio, nella sala delle Adunanze alle 19, il Consiglio Comunale di Premana in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

In trattazione e approvazione importanti aspetti del bilancio municipale relativi al periodo 2025-2026-2027 con in primo piano la ratifica della 3^variazione d’urgenza al bilancio di previsione, che prevede al capitolo entrate, il canone di locazione terreno in località Pizzo Cortese per 5.000 euro e il contributo convenzioni centrali idroelettriche per 15.000 euro.

Al capitolo uscite le spese di manutenzione e funzionamento degli uffici comunali, della scuola primaria, della palestra comunale e della pubblica illuminazione per consumo energia elettrica e gas metano per complessivi 20.000 euro.

A seguire la trattazione per l’assestamento generale di bilancio di previsione, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio.

In decisione l’autorizzazione all’adesione alla nuova “CER Comunità Energetica Rinnovabile della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera” di seguito denominata (CER DELLE VALLI).