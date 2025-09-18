ANCORA INCIDENTI SULLE STRADE: PER I LETTORI BISOGNA INTERVENIRE

VALSASSINA – Dopo il confronto sull’organizzazione scolastica, Valsassinanews ha aperto un nuovo sondaggio su un tema che torna tristemente d’attualità: la sicurezza stradale. Gli ultimi episodi sulle strade della Valle riaccendono il dibattito su velocità, controlli e responsabilità.

La domanda posta ai lettori è stata diretta: si corre troppo sulle nostre strade? E cosa si dovrebbe fare per ridurre il numero di incidenti?

ANCORA INCIDENTI SULLE STRADE: INTERVENIRE, SERVONO SANZIONI

Il sondaggio ha raccolto 454 voti, e i risultati mostrano una comunità preoccupata e pronta a chiedere interventi.

La maggioranza dei votanti chiede misure concrete: riduzione delle velocità (35%, 158 voti) e sanzioni durissime per chi guida in modo pericoloso (32%, 146 voti). Solo una minoranza ritiene che la situazione non sia diversa dal passato (16%, 73 voti) o che non sia così grave da giustificare allarmismi (12%, 56 voti). Le posizioni disilluse e disinteressate restano marginali.

Risposta Percentuale Voti Sì, bisogna intervenire per ridurre le velocità 35% 158 Sì, servono sanzioni durissime 32% 146 Non più di sempre 16% 73 No 12% 56 È sempre il solito magna-magna 4% 16 L’argomento non mi interessa 0% 1 Non ho idee precise in proposito 0% 0

PROSSIMO SONDAGGIO: LA TUA ESTATE – TRACCIA UN BILANCIO

Con la stagione estiva ormai alle spalle, il nuovo sondaggio invita i lettori a raccontare com’è andata la loro estate in Valsassina.

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 25 settembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

