ANCORA INCIDENTI SULLE STRADE: PER I LETTORI BISOGNA INTERVENIRE

VALSASSINA – Dopo il confronto sull’organizzazione scolastica, Valsassinanews ha aperto un nuovo sondaggio su un tema che torna tristemente d’attualità: la sicurezza stradale. Gli ultimi episodi sulle strade della Valle riaccendono il dibattito su velocità, controlli e responsabilità.
La domanda posta ai lettori è stata diretta: si corre troppo sulle nostre strade? E cosa si dovrebbe fare per ridurre il numero di incidenti?
ANCORA INCIDENTI SULLE STRADE: INTERVENIRE, SERVONO SANZIONI
Il sondaggio ha raccolto 454 voti, e i risultati mostrano una comunità preoccupata e pronta a chiedere interventi.
La maggioranza dei votanti chiede misure concrete: riduzione delle velocità (35%, 158 voti) e sanzioni durissime per chi guida in modo pericoloso (32%, 146 voti). Solo una minoranza ritiene che la situazione non sia diversa dal passato (16%, 73 voti) o che non sia così grave da giustificare allarmismi (12%, 56 voti). Le posizioni disilluse e disinteressate restano marginali.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Sì, bisogna intervenire per ridurre le velocità
|35%
|158
|Sì, servono sanzioni durissime
|32%
|146
|Non più di sempre
|16%
|73
|No
|12%
|56
|È sempre il solito magna-magna
|4%
|16
|L’argomento non mi interessa
|0%
|1
|Non ho idee precise in proposito
|0%
|0
PROSSIMO SONDAGGIO: LA TUA ESTATE – TRACCIA UN BILANCIO
Con la stagione estiva ormai alle spalle, il nuovo sondaggio invita i lettori a raccontare com’è andata la loro estate in Valsassina.
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 25 settembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.