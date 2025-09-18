SABATO LA CONSEGNA DI NOVE MEDAGLIE AGLI INTERNATI, TRE I VALSASSINESI

LECCO – Sabato 20 settembre alle 11, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia in via Tonale 28 a Lecco, si terrà una cerimonia commemorativa di grande significato storico e civile. Il prefetto di Lecco, Paolo Ponta, consegnerà nove Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini della provincia che, durante la Seconda guerra mondiale, furono deportati nei lager nazisti e costretti al lavoro forzato per l’economia bellica.

Le onorificenze, conferite dalla Presidenza della Repubblica, rappresentano un tributo solenne a quei militari e civili che, pur privati della libertà, seppero mantenere dignità e coraggio in condizioni disumane. L’iniziativa, inserita nella “Giornata dell’Internato”, vuole riaffermare il valore della memoria e della riconoscenza verso chi ha vissuto l’orrore della deportazione.

Gli insigniti, i cui familiari ritireranno i riconoscimenti, sono: Mario Beretta (nato a Casletto di Rogeno il 14.7.1918), Mario Cattaneo (nato a Calolziocorte il 10.2.1920), Calisto Colombo (nato a Cesana Brianza il 12.11.1922), Giovanni Battista Colombo (nato a Cesana Brianza il 2.7.1919), Natale Goretti (nato a Ballabio il 14.1.1917), Domenico Magni (nato a Introbio il 7.2.1918), Giovanni Ricotti (nato a Valmadrera il 19.9.1917), Emilio Riva (nato a Bartesate il 14.2.1918), Francesco Amedeo Tenderini (nato a Premana il 2.10.1918).

La cerimonia sarà un’occasione per la comunità lecchese di stringersi attorno ai valori della memoria storica e della giustizia, rendendo omaggio a chi ha vissuto la tragedia della deportazione con straordinaria forza d’animo.

