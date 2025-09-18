BUS MARGNO-LECCO RIPRISTINATO, CATTANEO: “DISAGIO EVITABILE, ORA RISOLTO”

MARGNO – Dopo i disagi di inizio settimana, è stata ripristinata la corsa scolastica Margno-Lecco. A comunicarlo a VN è il sindaco Manuele Cattaneo, che l’altra mattina era stato avvisato della mancata presenza del pullman abitualmente in servizio per gli studenti diretti a Lecco.

“Mi sono subito attivato tramite il sottosegretario Piazza – spiega il primo cittadino – coinvolgendo il direttore Colombo e il vicepresidente De Poi di TPL, oltre al tecnico dell’azienda Arriva, appaltatrice delle tratte extraurbane. Secondo loro si trattava di una variazione volta a ottimizzare i posti a sedere sui bus da Premana, ma di fatto la scelta creava un grosso disagio ai ragazzi”.

Il sindaco, insieme al consigliere TPL Fondra, all’assessore di Casargo Bellati, al consigliere di Crandola Bagnato e a numerosi genitori, si è presentato martedì mattina alle 6:30 davanti al municipio per verificare la situazione. “Abbiamo constatato che l’“ottimizzazione” non reggeva – evidenzia Cattaneo – e ho chiesto con fermezza il ripristino immediato della tratta, frequentata stabilmente da circa 40 studenti”.

Il direttore Colombo di TPL ha confermato già ieri che la corsa sarebbe ripartita, come verificato oggi dallo stesso sindaco: “Resta l’amarezza per una comunicazione mancante da parte di Arriva, che avrebbe evitato i disagi. Ma ora conta che i nostri studenti di Casargo, Margno e Crandola possano recarsi regolarmente a Lecco”.

RedAlV