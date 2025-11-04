BULLONE SU AUTO, ANCORA TRANSENNE SOTTO LA CHIESA DI PRIMALUNA

PRIMALUNA – A tre giorni dal preoccupante episodio che ha visto il distacco di calcinacci e di un bullone dalla torre campanaria della chiesa prepositurale di Primaluna – evento che aveva causato danni all’auto del parroco don William Abbruzzese, fortunatamente senza feriti – la situazione rimane sotto controllo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco, giunti con autoscala e autopompa poco dopo l’accaduto.

L’area sottostante il campanile è tuttora transennata e inaccessibile, per garantire la sicurezza dei cittadini e consentire le verifiche tecniche del caso, condotte anche in collaborazione con il personale del Comune. I portoni della chiesa sono invece praticabili.

Il fatto, accaduto sabato 1 novembre, aveva destato grande apprensione nella comunità: un pesante bullone in ferro, forse parte della campana, si era improvvisamente staccato precipitando sull’auto del sacerdote, che era regolarmente parcheggiata sotto il campanile. Don William (a sinistra), responsabile della Comunità Pastorale Madonna della neve, non si trovava nei pressi al momento dell’incidente.

L’area resterà delimitata fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza, nella speranza di poter presto riportare la situazione alla normalità per fedeli e abitanti della zona.

RedPri

.