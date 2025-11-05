CALCIO, ALIBERTI CONTRO IL COMUNE: “FUTURO INCERTO SULLO STADIO A LECCO”

LECCO – Il presidente della Calcio Lecco 1912, Aniello Aliberti, ha affrontato con sincerità e dettagli la situazione societaria nella conferenza stampa del 4 novembre, ribadendo le ambizioni sportive, le difficoltà strutturali e il rapporto complicato con il Comune di Lecco.

Aliberti si è mostrato soddisfatto della posizione della squadra, attualmente seconda a pari merito con Brescia, e delle scelte fatte a inizio stagione: “Abbiamo puntato sui giovani, grazie anche alla condivisione del progetto con mister e staff. L’obiettivo vero, senza falsi modestie, era ed è il playoff. Poi ogni vittoria ci avvicina alla salvezza, il primo pensiero resta comunque restare in Serie C …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS