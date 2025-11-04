“CONOSCERE LA MANO PER PREVENIRE INFORTUNI” COI RAGNI DI LECCO

LECCO – La mano è il primo punto di contatto tra il climber e la parete. È lo strumento che trasmette forza, precisione, sensibilità. Ma è anche una delle parti del corpo più sollecitate e, spesso, più trascurate. Per questo Clinica San Martino e Gruppo Ragni di Lecco promuovono un incontro aperto al pubblico dal titolo “Conoscere la mano per prevenire infortuni“, dedicato alla salute della mano e alla prevenzione degli infortuni nel mondo dell’arrampicata e non solo.

L’appuntamento è per venerdì 7 novembre alle 18:30 al Palazzo del Commercio di piazza Giuseppe Garibaldi 4 a Lecco …

