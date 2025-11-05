RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “IL CUSTODE DELL’AUTUNNO”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.
Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Il custode dell’autunno”.
L’autore la descrive così:
Il custode dell’autunno
Sotto il cielo che tace,
un albero arde in silenzio,
foglie come pensieri sparsi
sul tappeto dell’attesa.
Ogni ramo è memoria,
ogni colore un addio gentile,
mentre il tempo si piega
al ritmo lento dell’autunno.
E il campanile lontano
osserva senza fretta,
come chi sa che la bellezza
non ha bisogno di parole.
Alla fine di ottobre, un albero si fa voce del tempo che passa. Le sue foglie, fiammate d’arancio e rosso, raccontano storie di cambiamento, di bellezza che non teme la fine. Sullo sfondo, un campanile osserva silenzioso, mentre il cielo si fa tela per un giorno che non vuole svanire.
Foto scattata alle Betulle il 19/10/2025