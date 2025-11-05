SP 62, CONCLUSI I LAVORI DI PULIZIA E LIVELLAMENTO BANCHINE

VALSASSINA – Nei giorni scorsi si sono conclusi gli interventi di pulizia e livellamento delle banchine stradali lungo la strada provinciale 62 della Valsassina.
Queste operazioni, mirate alla cura delle pertinenze stradali, hanno l’obiettivo di migliorare il livello di servizio della rete viaria, favorire il corretto deflusso delle acque meteoriche e garantire una maggiore visibilità agli automobilisti.
Inoltre, contribuiscono a valorizzare il paesaggio, offrendo agli utenti un ambiente più ordinato e gradevole.
I lavori sono stati interamente finanziati con risorse proprie della Provincia di Lecco.