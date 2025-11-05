ULTIM’ORA/STRADA TACENO-BELLANO, SMOTTAMENTO: FARE ATTENZIONE

PARLASCO – Numerosi lettori hanno segnalato uno smottamento sulla Strada Provinciale 62 tra Taceno e Bellano, in località Portone. Sul posto è presente personale del Comune di Bellano per monitorare la situazione e garantire la sicurezza. La strada è stata chiusa al transito nel tratto tra il Ponte di Tartavalle (Taceno) e la località Pennaso (Bellano), a seguito della caduta di materiale instabile causata dal maltempo. Non si segnalano danni a persone o veicoli.

Sono intervenuti il nucleo stradale della Polizia Provinciale e i Vigili del Fuoco. La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza di chiusura totale al transito, in attesa di ulteriori ispezioni dei versanti e della rimozione del materiale instabile.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di seguire la segnaletica temporanea. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente.

RedViab