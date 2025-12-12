AL CFPA CASARGO SERATA DI PRESTIGIO, PROTAGONISTI GLI STUDENTI

CASARGO – Una serata di grande prestigio ha visto protagonisti gli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, capaci di accogliere e servire con professionalità oltre 180 partecipanti in una sala elegante e curata. Dal primo al quinto anno, i ragazzi hanno gestito il servizio in più atti, dimostrando competenza, passione e spirito di squadra.

Alla celebrazione erano presenti il Prefetto di Lecco, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, rappresentanti della Regione Lombardia, autorità civili, militari e religiose (immancabile il parroco don Bruno), oltre ai vertici scolastici. Una presenza istituzionale ampia e significativa, che ha confermato il ruolo centrale del CFPA nel panorama formativo territoriale.

Tradizione, creatività e tecnica nei piatti

Il menù della serata ha raccontato un percorso gastronomico ricco di significati:

– RILIEVO: lingua di vitello scottata con cannellini, ribes fermentato e barbabietola, accompagnata da olio alla salsa verde.

– TRADIZIONE: cappelletti al ripieno di cappone e mostarda, serviti in consommé di cappone con parmigiano reggiano.

– DRAMMA O SPETTACOLO: faraona in due atti, con royale al porro, funghi e nocciole, sciatt di faraona, cipolla caramellata e topinambur.

– INVERNO NELLA MANO: meringa, crema al mascarpone, mandarino, gelato allo zabaione e dragoncello.

Ogni piatto è stato pensato per evocare emozioni e stagioni, con un equilibrio tra tecnica, narrazione e valorizzazione dei prodotti.

Le voci delle istituzioni

-Il Prefetto di Lecco ha definito Casargo “una scuola a 360°, dove si mette la persona al centro e si formano non solo cuochi e pasticceri, ma cittadini di domani”.

-L’assessora regionale Simona Tironi ha ribadito il sostegno della Regione Lombardia, invitando i ragazzi ad “alzare l’asticella”.

-Il consigliere regionale Fragomeli ha sottolineato che “qui si trovano terreno fertile e persone che ci mettono passione, protagonisti della costruzione dell’italianità anche all’estero”.

-Il presidente Silverij ha ricordato il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come bene immateriale, evidenziando il ruolo della scuola nel preparare professionisti motivati e pronti a inserirsi nel mondo del lavoro.

La voce degli ex studenti

Tre ragazzi, ex studenti di quinta, hanno confermato con convinzione la loro scelta: se potessero tornare indietro, rifarebbero la stessa scuola. Un segnale forte che testimonia la qualità della formazione ricevuta e il valore umano e professionale che il CFPA di Casargo sa trasmettere.

Una menzione speciale

Un applauso particolare è stato rivolto al direttore Alan Vaninetti, che ha presentato e orchestrato l’intera serata con grande cura e visione. Vaninetti, già presidente del BIM Valtellinese e sindaco, porta con sé un curriculum di tutto rispetto e una lunga esperienza istituzionale. La sua capacità di valorizzare la scuola e di creare sinergie tra territorio, enti e comunità educante ha reso la celebrazione un momento di autentica eccellenza, confermando il CFPA di Casargo come punto di riferimento formativo e culturale.

Una scuola riconosciuta

Il CFPA di Casargo non prepara soltanto professionisti del settore, ma educa giovani capaci di portare valori di rispetto, comunità e cittadinanza. È una eccellenza educativa e professionale, capace di unire territorio, istituzioni e famiglie, e di proiettare i suoi studenti verso carriere solide e gratificanti.

Applausi agli studenti e ai docenti, con menzioni speciali alla stampa locale e al Consorzio Forestale per l’albero di Natale. La serata si è conclusa con auguri di un Natale sereno e con la consapevolezza che il CFPA di Casargo rappresenta una scuola di eccellenza, radicata nel territorio e aperta al mondo.

C.A.M.