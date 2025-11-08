L’IPERAL COME NON LO AVETE MAI VISTO: DALL’ALTO, GRAZIE AL DRONE DI VN

PASTURO – Mai prima d’ora il nuovo supermercato Iperal, in costruzione sulla piana tra Pasturo e Barzio, era stato osservato da una prospettiva come quella delle immagini aeree realizzate dal drone di Valsassinanews. L’opera in corso appare mentre i lavori proseguono spediti segnando così lo stato avanzato del cantiere.
Le immagini dal drone raccontano al meglio i lavori: si colgono i dettagli della grande area di cantiere in espansione, le gru e i mezzi impegnati nell’allestimento, sullo sfondo di uno dei paesaggi più caratteristici del territorio. Un punto di vista inedito che documenta non solo l’avanzamento del progetto, ma anche la profonda trasformazione in corso sulla storica piana agricola del Centro Valle.
VN resta sul posto per seguire tutti gli aggiornamenti.
RedEco