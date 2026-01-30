DOPO LA VALANGA: IL BRIOSCHI CHIUSO NEL WEEKEND PER MOTIVI DI SICUREZZA

GRIGNA SETTENTRIONALE – Il rifugio Brioschi, situato sulla vetta del Grignone, resterà chiuso nel fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio. La decisione, assunta dallo staff che gestisce la struttura, nasce da una scelta di prudenza a seguito delle condizioni di instabilità presenti sul versante sud-est della montagna (ieri una grossa valanga sulla Grigna – vedi nostro articolo).

In base a un’analisi tecnica effettuata dopo la grande valanga del 29 gennaio, il distacco si è verificato circa settanta metri a sinistra dell’uscita del cosiddetto “Muro del pianto”, propagandosi lungo tutta la parete fino a fermarsi alla base del pendio. La slavina non ha interessato la via invernale, ma le abbondanti nevicate e l’azione del vento hanno creato accumuli pericolosi e lastroni su uno strato debole del manto nevoso, una situazione conosciuta ma sempre difficile da individuare con precisione.

I gestori invitano quindi a mantenere la calma, evitare allarmismi e soprattutto a consultare con attenzione il bollettino nivologico AINEVA prima di pianificare escursioni in quota.

La via invernale del Grignone risulta comunque ben segnata, con pali posizionati a distanza regolare e nastro riflettente per la visibilità anche in caso di nebbia o buio. È essenziale, raccomandano gli operatori, seguire fedelmente il tracciato senza deviazioni o tagli, perché la sicurezza dipende in buona parte dal rispetto della linea dei pali. Particolarmente pericoloso risulta infatti il canalino a sinistra dei pali, zona di scarico delle slavine, così come il tratto superiore del muro, da percorrere interamente fino alla cima senza attraversamenti laterali.

La montagna resta dunque aperta agli escursionisti esperti, ma con la consapevolezza che la stagione invernale impone prudenza e attenzione: la sicurezza viene prima di tutto.

“Una volta c’era il Claudio (Ghezzi, ndr, scomparso nel giugno del 2022) che batteva traccia sapientemente tutto i giorni e non si poteva sbagliare – annotano via social dal Brioschi -, adesso ci vuole buon senso e attenzione”.

