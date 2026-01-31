SOCCORSO ALPINO, PER LA XIX ‘LARIANA’ UN’ESERCITAZIONE IN VAL GEROLA

VAL GEROLA (SO) – Trasferta in provincia di Sondrio per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino: nei giorni scorsi hanno partecipato a un’esercitazione su cascate di ghiaccio in Val Gerola, che presentava le condizioni ideali per svolgere questo tipo di attività.

Si è trattato di un addestramento di Delegazione, a cui erano presenti undici tecnici e due istruttori.

La simulazione prevedeva un incidente per una cordata di alpinisti, avvenuto durante la progressione. I soccorritori sono intervenuti dal basso; una volta raggiunto il ferito, interpretato da un figurante, lo hanno messo in sicurezza, trattato con tutti i presidi necessari, posizionato sulla barella e calato alla base della parete. Infine, lo hanno trasportato fino alla strada con la barella sked, particolarmente adatta per il recupero in spazi confinati. Due giorni intensi ma necessari per tenersi aggiornati e allenati sugli interventi tipici del periodo invernale.