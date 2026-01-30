TENNIS TAVOLO: RICCARDO FAZZINI TERZO TRA GLI ALLIEVI A MORBEGNO

PREMANA – La prova di tennis tavolo del CSI Lecco, ospitata a Morbegno e capace di richiamare oltre 120 partecipanti provenienti da diverse società del territorio, ha regalato una grande soddisfazione all’Asd Associazione Sportiva Premana. Tra i risultati più significativi della giornata spicca infatti il 3° posto conquistato da Riccardo Fazzini nella categoria Allievi, un piazzamento che conferma la crescita del giovane atleta e la solidità del movimento sportivo premanese.

La competizione, caratterizzata da un livello tecnico particolarmente elevato e da un’ampia partecipazione giovanile, ha visto Riccardo distinguersi fin dalle prime fasi. Con determinazione e continuità di gioco, è riuscito a superare avversari preparati e a conquistare un posto sul podio, portando in alto i colori della sua società.

Il risultato assume un valore ancora più significativo considerando la presenza di numerosi atleti provenienti da realtà storicamente forti nel tennis tavolo regionale. Il terzo posto di Fazzini rappresenta quindi non solo un traguardo personale, ma anche un riconoscimento al lavoro svolto dall’Asd Premana nel settore giovanile, sempre più attento alla formazione tecnica e alla crescita sportiva dei propri ragazzi.

La giornata di Morbegno ha confermato l’importanza di queste manifestazioni per il movimento provinciale: un’occasione di confronto, crescita e condivisione, in cui i giovani atleti possono misurarsi, migliorare e vivere lo sport con entusiasmo.

RedSpo