CENA SOCIALE DELLA CRI DI PREMANA: UNA SERATA DI GRATITUDINE E COMUNITÀ

PREMANA – La Croce Rossa di Premana ha vissuto una serata intensa e significativa con la tradizionale cena sociale, un appuntamento che ogni anno riunisce volontari e sostenitori in un clima di vicinanza e riconoscenza. L’incontro ha rappresentato un momento prezioso per fermarsi, guardarsi negli occhi e celebrare ciò che tiene unita questa realtà: il servizio verso gli altri.

La serata si è aperta con un momento dedicato al ricordo dei volontari scomparsi nell’ultimo anno, figure che hanno lasciato un segno profondo nella comunità e che continuano a vivere nel ricordo di chi ha condiviso con loro turni, emergenze e sorrisi. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha sottolineato quanto il valore umano sia il cuore della Croce Rossa.

Spazio poi ai ringraziamenti per alcuni volontari che, oltre al servizio quotidiano, si impegnano in attività particolarmente delicate o specialistiche. Un riconoscimento che non premia solo la competenza, ma anche la disponibilità e la capacità di esserci quando serve, qualità che rendono la Croce Rossa un presidio fondamentale per il territorio.

La cena è stata anche l’occasione per festeggiare tutti i volontari, senza distinzioni: chi opera sulle ambulanze, chi si occupa dei trasporti sanitari, chi partecipa alle attività formative o agli eventi del paese. Ognuno, con il proprio tempo e le proprie energie, contribuisce a costruire un servizio che resta attivo ogni giorno dell’anno.

Tra racconti, sorrisi e momenti di condivisione, la serata ha ribadito ciò che rende speciale la Croce Rossa di Premana: una comunità che si sostiene, che riconosce il valore del dono e che continua a crescere grazie alla forza dei suoi volontari.