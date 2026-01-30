CALCIO LECCO: A TRENTO PER RIALZARSI, PARKER NUOVO INNESTO

LECCO – Il Lecco riparte da Trento con un’urgenza chiara: reagire. Dopo la pesante caduta nel monday night contro l’Inter U23, i blucelesti tornano in viaggio per affrontare una delle squadre più solide del girone A, capace di costruire al “Briamasco” un fortino da 20 punti in 12 partite. Una trasferta complicata, resa ancora più ostica dall’assenza del consueto seguito di tifosi, ma che arriva in un momento in cui la squadra di mister Federico Valente è chiamata a dare risposte immediate.

Nel mezzo, cinque giorni vissuti tra autocritica, analisi e un innesto importante: Sean Parker, terzo acquisto del mercato invernale, è finalmente a disposizione e aggiunge una soluzione in più al motore offensivo bluceleste …

