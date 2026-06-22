MONDIALE DI PESCA ALLA TROTA: CARIBONI TRASCINA L’ITALIA AL SUCCESSO

CLARAC (FRANCIA) – La 32ª edizione del Campionato del Mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali si è disputata nel fine settimana a Clarac, sulla Garonna in Francia, e ha visto gli azzurri trionfare nella classifica a squadre. Grande soddisfazione per l’Italia, che conferma il proprio ruolo di riferimento in una disciplina seguita da migliaia di appassionati.

Tra i risultati che riguardano da vicino la Valsassina, spicca la prestazione di Alessandro Cariboni, portacolori della S.P.S. Valsassinese di Cortenova, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella classifica individuale. Le gare, molto tecniche, hanno messo alla prova i concorrenti: “Prove molto tecniche e difficili, ma il pesce era di qualità e aggressivo — ha raccontato Cariboni. — Ci hanno dato filo da torcere, ma alla fine siamo molto felici del risultato raggiunto. Sono entusiasta della medaglia di bronzo conquistata”.

La prova individuale di Cariboni ha rappresentato anche un apporto fondamentale al successo della nazionale nella classifica a squadre, contribuendo al titolo mondiale degli azzurri davanti a Francia e Croazia. Dopo la vittoria della Coppa Italia 2025, un altro risultato di prestigio per la S.P.S. Valsassinese.

RedSpo