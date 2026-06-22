TRIAL, SUPER GRATTAROLA A CAMERINO: SECONDO SABATO, SUL PODIO MONDIALE

CAMERINO (MC) – Grande performance del campionissimo di Margno Matteo Grattarola nel week end del Mondiale Trial in Italia a Camerino, in provincia di Macerata. Sabato, primo giorno di gara, Teo Mat ha sfiorato la vittoria per soli due punti piazzandosi secondo dietro all’amico e rivale Toni Bou. Domenica un po’ più difficoltosa, anche a causa del gran caldo il valsassinese chiude al sesto posto.
La classifica generale (sopra) lo vede ora sul podio iridato, occupando la terza piazza.
Adesso il mondiale Outdoor si ferma per circa un mese, prima della trasferta in Gran Bretagna.
RedSpo