NINNA QUARIO AI RESINELLI PRESENTA IL LIBRO DEDICATO ALLA FIGLIA BRIGNONE

PIANI DEI RESINELLI – Giornata importante ai Resinelli, organizzata dalla Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle San Martino con Maria Rosa ‘Ninna’ Quario, campionessa di sci a cavallo degli anni 70/80 e con quattro vittorie in Coppa del mondo, 15 podi. Ma negli ultimi mesi protagonista per la straordinaria avventura della figlia Federica Brignone che, dopo un gravissimo infortunio, è riuscita nell’ impresa straordinaria di vincere due medaglie d’ oro olimpiche.

Ninna Quario è prima salita in Rifugio Rosalba, accompagnata dal sindaco di Mandello del Lario e assessore in Comunità montana, Riccardo Fasoli, quindi ha partecipato alla riapertura di Villa Gerosa-centro visitatori nel parco Valentino e in serata ha presentato il suo libro ‘Due vite, slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone‘. L’evento è stata condotto da Matteo Filacchione. Presente anche il presidente Antonio Rusconi, la presentazione del libro è stata intervallata da filmati e foto delle sue vittorie e di quelle di sua figlia Federica. Il libro porta una dedica particolare, a Leonardo David, campione di sci, amico speciale di Ninna, che perse la vita proprio a causa di un incidente sulle piste.