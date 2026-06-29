ACTIVE SENIOR A CORTABBIO: UN CORSO SU COME USARE LO SMARTPHONE

CORTABBIO – Prenotare una visita medica online, videochiamare i nipoti, controllare i referti sul fascicolo sanitario. Tutte queste cose sembrano complicate, ma non lo sono, se qualcuno le spiega con calma.

Per questo motivo parte a Cortabbio di Primaluna il corso Active Senior dedicato agli over 65, con lezioni pratiche e chiare, spiegazioni semplici ed esercitazioni guidate, per chi vuole sentirsi più a proprio agio con lo smartphone, senza fretta e senza giudizi.

L’appuntamento è per i venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 luglio e 7, 14, 21 agosto, dalle 14:30 alle 16:30 alla Biblioteca Comunale di Primaluna, via Umberto primo 6 a Cortabbio.

La partecipazione è gratuita, ma con posti limitati. Il corso è aperto a tutti, con priorità ai residenti del Comune di Primaluna. Per iscriversi: 0341 286096 (Auser Leucum ODV-ETS).