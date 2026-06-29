VERSO IL FUTURO. BOBBIO SKI AREA: LA NUOVA CABINOVIA PRENDE FORMA

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Nuova puntata della media partnership tra ITB e il nostro quotidiano on line.

VN segue da vicino e passo dopo passo l’intero iter del cantiere per il rifacimento della telecabina, verso il taglio del nastro della “nuova Bobbio” in vista della stagione invernale 2026/2027.

Da progetto su carta a realtà: installati i primi imponenti sostegni della nuova linea, segnando una svolta cruciale nei lavori del Comprensorio.

La nuova cabinovia della Bobbio Ski Area fa un decisivo passo in avanti. Da oggi, il tracciato dell’impianto non è più solo un disegno tecnico sui tavoli dei progettisti o un’idea impressa sulla carta, ma inizia a mostrare la sua imponente impronta fisica sul territorio.

Fino a pochi giorni fa, l’area era caratterizzata esclusivamente da scavi, fondamenta in cemento armato e macchinari di cantiere. Nelle ultime ore, invece, lo scenario è radicalmente cambiato con la comparsa e l’erezione dei primi nuovi sostegni d’acciaio.

Una precisione millimetrica

In questa prima fase operativa, i lavori si stanno concentrando sui piloni posizionati nei pressi della stazione a valle. Per via della logistica e della morfologia del terreno, il montaggio di queste strutture viene eseguito attraverso l’impiego di una potente gru mobile.

La procedura richiede una sincronia perfetta e massima sicurezza: i vari tronconi metallici che compongono i piloni vengono sollevati uno alla volta, sospesi in aria e poi calati con precisione millimetrica per essere fissati saldamente l’uno sopra l’altro. Un lavoro di ingegneria che, pezzo dopo pezzo, dà vita alla struttura portante completa.

I prossimi passi: l’arrivo delle rulliere e dei cavi

Una volta completata l’erezione di ciascun sostegno, l’attività prosegue con il posizionamento delle rulliere sulla sommità dei piloni: i complessi sistemi di pulegge progettati per sorreggere e far scorrere la fune portante-traente alla quale verranno agganciate le cabine.

I nuovi sostegni svettano ora verso il cielo, finalmente al loro posto. Dopo mesi dominati da demolizioni, rimozioni del vecchio impianto e gettate di calcestruzzo per le fondamenta, l’opera entra nella sua fase visiva più emozionante. La nuova cabinovia comincia ufficialmente a prendere forma, ridisegnando il futuro della mobilità e del turismo nella Bobbio Ski Area.

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