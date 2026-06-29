CENTENARIO DEGLI ALPINI DI CORTENOVA, A PARLASCO MUSICA E PALLONCINI

PARLASCO – Nel borgo di Parlasco il sesto appuntamento per il centenario del Gruppo Alpini di Cortenova ha trasformato il pomeriggio in una festa di musica e comunità, con il coro misto “Voci nel Tempo” diretto da Maria Grazia Riva impegnato in canti dedicati alla montagna e alle sue tradizioni.

Nel corso dell’iniziativa non sono mancati i richiami ai valori di solidarietà e impegno civile che da cento anni caratterizzano il gruppo cortenovese, sempre “in cammino” tra passato e futuro. A chiudere la giornata il cielo sopra la valle si è colorato grazie al lancio di palloncini tricolori biodegradabili, pensato come gesto simbolico di amicizia e gratitudine verso la comunità.

Ogni palloncino portava con sé una cartolina alpina, ricordo concreto di un anniversario che unisce generazioni diverse sotto il segno del cappello con la penna nera.

RedVN