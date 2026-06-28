MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2026:

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA:

via AMBULANZA, dalle 8:30 del 29 giugno alle 17.30 del 16 settembre, tratto compreso tra viale Montegrappa e via Rovereto, divieto di transito pedonale;

via DON INVERNIZZI, il 30 giugno, civico 7, restringimento regolamentato da movieri per lavori di riparazione allaccio acquedotto;

corso PROMESSI SPOSI, il 3 luglio, civico 126, restringimento regolamentato da movieri per lavori di nuovo allaccio acquedotto.

In occasione del 60° anniversario della Fondazione Gruppo Alpini di Acquate, in programma sabato 4 luglio, sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 11:00 alle 20:00 in piazza della Vittoria, il divieto di transito dalle 12:00 alle 20:00 in piazza della Vittoria e dalle 16:45 alle 18:00 in via Renzo, salita dei Bravi, viale Montegrappa, corso Promessi Sposi, via ai Poggi, via Don Giovanni Minzoni, via Tramaglino, piazza della Vittoria, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Per le celebrazioni per la Festa della Madonna delle Grazie, sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Varigione venerdì 3 e sabato 4 luglio dalle 17.30 alle 24:00 e domenica 5 luglio dalle 7:00 alle 24:00, il divieto di transito dalle 20:45 in via Varigione, via Fausto Valsecchi, via Don Luigi Monza, via Luera e via Antonio Gramsci, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione religiosa. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 1° luglio dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

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