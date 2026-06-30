AGRICOLTURA, FONDI REGIONALI PER LA COMPETITIVITÀ A 4 AZIENDE LECCHESI

LECCO – Sono quattro le realtà agricole del territorio lecchese che potranno beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso il bando dedicato alla competitività delle imprese agricole. Il sostegno economico, pari complessivamente a oltre 378mila euro, servirà a sostenere investimenti in innovazione, ammodernamento delle strutture e rafforzamento della capacità produttiva.
A rendere noto il dato è il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, dopo la pubblicazione della graduatoria relativa all’intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale della PAC 2023-2027 …