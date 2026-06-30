LRH: A MORTERONE UNA RETE FOGNARIA PIÙ MODERNA E SICURA

MORTERONE – Si sono conclusi a Morterone, il Comune più piccolo d’Italia, i lavori di efficientamento della rete fognaria realizzati da Lario Reti Holding nelle località Centro e Medalunga. Un intervento da 120 mila euro che ha permesso di aggiornare il sistema di trattamento degli scarichi, migliorando l’efficienza del servizio e rafforzando la tutela ambientale in un contesto montano particolarmente delicato.

Avviate nel novembre 2025, le opere hanno subito una pausa programmata durante i mesi invernali, necessaria per le condizioni climatiche dell’area. Ripresi i lavori, gli interventi sono stati portati a termine con il completamento delle installazioni previste e il pieno ripristino delle zone interessate …

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